В Пензенской области лесопожарные станции получили новую технику Общество

Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Новая техника для лесопожарных станций, действующих в Пензенской области, приобретена в рамках национального проекта «Экология». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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В нем уточняется, что в субъект федерации поступило 20 малых лесопатрульных комплексов на базе «УАЗа», которые предназначены для экстренного реагирования при возникновении лесных пожаров и принятия первичных мер по их тушению; а также один вахтовый автомобиль на базе «Урала», применяемый для транспортировки спецбригад к месту происшествия в условиях бездорожья.

«Автотранспорт отправлен на следующие станции: ахунско-ленинскую, большевьясскую, кададинскую, камешкирскую, лопатинскую, кузнецкую, ломовскую, лунинскую, мокшанскую, никольскую, сердобскую, чаадаевскую, шемышейскую и юрсовскую», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что всего в 2019–2021 годах было приобретено 12 лесопожарных комплексов, 23 колесных трактора, 32 малых лесопатрульных комплекса, два прицепа-тяжеловоза, один тягач, три тракторных полуприцепа-цистерны с противопожарным оборудованием, три мотовездехода с прицепами для их перевозки, вахтовый автобус и трактор с дополнительным оборудованием для выполнения бульдозерных работ.