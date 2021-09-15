EN
21:45:23 Среда, 15 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Дорога на улице Тихой в Засечном отремонтирована по нацпроекту

18:01 | 15.09.2021 | Общество

Печать

Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Автодорога на улице Тихой в селе Засечном Пензенской области отремонтирована в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Дорога на улице Тихой в Засечном отремонтирована по нацпроекту

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Более 30 лет назад автодорога по этой улице была в асфальте. Но время берет свое, и автодорога полностью пришла в ненормативное состояние. Огромные ямы, грязь после дождя доставляли сильные неудобства жителям», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что подрядчик отремонтировал 1,5-километровый участок дороги в установленные госконтрактом сроки.

«Выполнено устройство двух слоев асфальтобетона. Обочины отсыпаны щебнем», — уточняется в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Мельниченко призвал увеличить объемы переработки древесины в Пензенской области В Пензенской области лесопожарные станции получили новую технику
В «Т Плюс» заявили о своей готовности к зиме и призвали пензенцев проконтролировать УК В Пензенской области за сутки подтверждено 233 случая заражения коронавирусом
При пожаре в Бековском районе пострадал мужчина Около 650 подозреваемых, обвиняемых и осужденных смогут проголосовать в Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама