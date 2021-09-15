Дорога на улице Тихой в Засечном отремонтирована по нацпроекту Общество

Пенза, 15 сентября 2021. PenzaNews. Автодорога на улице Тихой в селе Засечном Пензенской области отремонтирована в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Более 30 лет назад автодорога по этой улице была в асфальте. Но время берет свое, и автодорога полностью пришла в ненормативное состояние. Огромные ямы, грязь после дождя доставляли сильные неудобства жителям», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что подрядчик отремонтировал 1,5-километровый участок дороги в установленные госконтрактом сроки.

«Выполнено устройство двух слоев асфальтобетона. Обочины отсыпаны щебнем», — уточняется в сообщении.