В «Пензаэнерго» призвали соблюдать меры безопасности во время полевых работ вблизи ЛЭП Общество

Пенза, 16 сентября 2021. PenzaNews. Представители филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» призвали водителей и механизаторов сельскохозяйственных предприятий соблюдать правила дорожного движения и меры производственной безопасности во время проведения полевых работ вблизи линий электропередачи: не нарушать скоростной режим, исключать резкие маневры и выполнять предписания по ограничению габаритов высоты.

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«Руководителям хозяйствующих субъектов в свою очередь следует помнить о том, что производство работ в охранных зонах ЛЭП в обязательном порядке должно заблаговременно согласовываться с электросетевой компанией», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала.

Как отметил начальник управления экономической безопасности и защиты объектов «Пензаэнерго» Александр Гридчин, один из случаев повреждения энергообъектов сельхозтехникой произошел в конце прошлой недели.

«При производстве в ночное время полевых работ в районе рабочего поселка Пачелма механизатор заснул за рулем трактора и наехал на железобетонную опору ВЛ 110 кВ «Титово — Пачелма с/х» каменского производственного отделения. В результате без электричества остались свыше 2,5 тыс. человек в 18 населенных пунктах и семь социально значимых объектов. Благодаря оперативным действиям энергетиков все потребители были запитаны в кратчайшие сроки по резервной схеме», — сказал он.

По словам Александра Гридчина, по всем аналогичным фактам причинения повреждений объектам, находящимся на балансе «Пензаэнерго», в правоохранительные органы направляются соответствующие заявления, ведется работа по взысканию ущерба с виновников.

Он особо обратил внимание на то, что повреждение ЛЭП приводит не только к нарушению энергоснабжения потребителей, но и представляет смертельную опасность для самих участников происшествия и находящихся поблизости людей.

«Оборванные провода создают угрозу прямого поражения электрическим током, а также при контакте с землей образуют зону так называемого шагового напряжения. Перекрытие проводов приводит к возникновению электрической дуги, способной воспламенить технику, постройки и растительный покров. Поэтому гражданам всегда следует также проявлять осмотрительность при нахождении вблизи линий электропередачи. Всем необходимо понимать, что надежное и безопасное электроснабжение зависит не только от энергетиков, но и от каждого из нас», — подытожил Александр Гридчин.