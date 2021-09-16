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Полиция Пензенской области готова обеспечить правопорядок во время выборов — УМВД

16:53 | 16.09.2021 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2021. PenzaNews. Полиция Пензенской области готова обеспечить правопорядок во время предстоящих выборов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Полиция Пензенской области готова обеспечить правопорядок во время выборов — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 17 по 19 сентября в Пензенской области в рамках единого дня голосования состоятся выборы губернатора региона, депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также местные выборы. Для проведения выборов образовано 1 тыс. 67 избирательных участков», — отмечается в пресс-релизе.

«Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении выборов на территории региона задействованы более 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов — УМВД России по Пензенской области, пензенского линейного отдела МВД России на транспорте и регионального управления Росгвардии, а также представители общественных объединений правоохранительной направленности и сотрудники частных охранных организаций», — добавляется в тексте.

В нем сказано, что полицейские совместно с коллегами из территориальных подразделений Росгвардии и МЧС провели комплексное обследование всех объектов, где будет проходить голосование.

«Перед открытием избирательных участков места голосования и прилегающие территории обследуют с применением технических средств и служебных собак», — подчеркивается в сообщении.

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