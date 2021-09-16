В Пензе апробирован новый экскурсионный маршрут для людей с инвалидностью Общество

Пенза, 16 сентября 2021. PenzaNews. Молодые люди с инвалидностью из центра «Квартал Луи» апробировали новый инклюзивный экскурсионный маршрут «Пенза: прошлое и настоящее». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«В рамках однодневного тура участники проехались с обзорной экскурсией по Пензе, познакомились с красивым русским городом, узнали о его прошлом, истории улиц, зданий и площадей, о людях, которые прославили Пензу», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что молодые люди побывали в губернаторском доме, где познакомились с шедеврами русского и западноевропейского искусства, и посетили интерактивную выставку «Воплощенная история. Перекресток цивилизаций» в музее И.Н. Ульянова.

Комментируя апробацию туристического маршрута, временно исполняющий обязанности заместителя министра культуры и туризма региона Ильдар Мавлюдов пояснил, что был выявлен ряд плюсов и минусов.

«В городе есть проблемы с организацией логистики в пунктах питания: то подъезд недостаточно оборудован, то проход небольшой, что необходимо устранять», — отметил он.