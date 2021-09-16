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В Пензенской области победители конкурса «Лучший по профессии» получили автомобили

18:54 | 16.09.2021 | Общество

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Пенза, 16 сентября 2021. PenzaNews. Победители конкурса профмастерства «Лучший по профессии», который в 2021 году проводился в Пензенской области в девяти номинациях, получили автомобили «Lada Granta».

В Пензенской области победители конкурса «Лучший по профессии» получили автомобили

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Церемония вручения ключей состоялась на Фонтанной площади в Пензе в четверг, 16 сентября.

В номинации «Лучший сварщик» награжден Сергей Киселев, «Лучший сборщик корпусной мебели» — Антон Меньшов, «Лучший водитель автобуса» — Владимир Рискин, «Лучший тракторист-машинист» — Владимир Ловырев, «Лучший пчеловод» — Минюков Иван, «Лучший оператор машинного доения коров» — Александр Арапов, «Лучший штукатур» — Александр Ахмаев, «Лучший машинист асфальтоукладчика» — Сергей Кочнев, «Лучший ветеринарный фельдшер» — Марат Манаков.

Призерам, занявшим второе и третье места, были выручены денежные призы в размере 200 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

По информации министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области, в текущем году конкурс профмастерства состоялся в десятый раз. Его участниками стали 160 человек.

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