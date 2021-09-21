В Пензенской области с 23 сентября возобновят занятия в рамках проекта «Школьная медицина» Общество

Пенза, 21 сентября 2021. PenzaNews. Обучающие занятия для родителей учащихся и педагогов, проводимые в рамках проекта «Школьная медицина» с 2016 года, будут возобновлены в образовательных организациях Пензенской области после летнего перерыва с предстоящего четверга, 23 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Тема первого занятия актуальна как никогда: «Коронавирус, грипп и другие ОРВИ. Правила защиты». Врач городской детской поликлиники даст научно обоснованные рекомендации по профилактике респираторных инфекций», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что занятия в рамках проекта проводятся на базе министерства образования в режиме видеоконференции.

«Влияние на растущий организм низкой двигательной активности, причины развития ожирения, какие продукты лучше предложить ребенку в качестве перекуса, что делать, чтобы подросток не испытывал потребности демонстрировать свою «взрослость» курением табака, употреблением алкоголя или наркотиков, особенности современных средств доставки никотина — на эти и другие вопросы можно будет получить ответы, приняв участие в лекториях. Для этого нужно обратиться в школу, где обучается ребенок», — поясняется в тексте.