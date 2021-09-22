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В Пензе женщина оштрафована за неисполнение обязанностей по воспитанию пятерых детей

10:20 | 22.09.2021 | Общество

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Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено 35-летней жительнице Пензы за совершение преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В Пензе женщина оштрафована за неисполнение обязанностей по воспитанию пятерых детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При осуществлении надзорной деятельности прокуратура Железнодорожного района Пензы установила факт жестокого обращения с детьми. Пятеро детей в возрасте от 1 года до 13 лет проживали в квартире с 35-летней матерью в антисанитарных условиях. Женщина не заботилась о получении детьми необходимого обязательного образования, режиме дня и питания, гигиене детей, не оказывала им необходимую помощь в лечении имеющихся заболеваний. У детей обнаружен педикулез и другие заболевания. Мать в обращении с детьми унижала их человеческое достоинство, оскорбляла», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по результатам рассмотрения уголовного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки, с женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей в пользу каждого ребенка.

«В отношении отца малолетних уголовное дело по аналогичным обстоятельствам находится на рассмотрении суда», — поясняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что на данный момент родители лишены родительских прав, дети у них отобраны и переданы под опеку родственнице.

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