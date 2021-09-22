В банке «Кузнецкий» в продаже появились памятные монеты серий «Космос» и «Изобретения России» Общество

Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. Новые памятные монеты серий «Космос» и «Изобретения России» появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 22 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что речь идет о монетах «Стремление к звездам, К.Э. Циолковский» и «Паровоз Черепановых» — обе номиналом 3 рубля, изготовлены из серебра 925 пробы, отчеканены на монетном дворе Санкт-Петербурга тиражом 3 тыс. шт.

В тексте добавляется, что на монете серии «Космос» размещен рельефный портрет Константина Циолковского на фоне выполненных в цвете изображений космического пространства и формул, внизу по окружности — надпись «К.Э. Циолковский».

Как отмечается в пресс-релизе, на реверсе монеты серии «Изобретения России» расположено частично выполненное в цвете рельефное изображение паровоза, управляемого рабочим, на фоне заводских построек, а также имеются надписи: вверху справа по окружности — «Паровоз Черепановых», внизу — «1834».

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.