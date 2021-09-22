EN
19:47:16 Среда, 22 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В банке «Кузнецкий» в продаже появились памятные монеты серий «Космос» и «Изобретения России»

14:48 | 22.09.2021 | Общество

Печать

Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. Новые памятные монеты серий «Космос» и «Изобретения России» появились в продаже в пензенском банке «Кузнецкий». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 22 сентября.

В банке «Кузнецкий» в продаже появились памятные монеты серий «Космос» и «Изобретения России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что речь идет о монетах «Стремление к звездам, К.Э. Циолковский» и «Паровоз Черепановых» — обе номиналом 3 рубля, изготовлены из серебра 925 пробы, отчеканены на монетном дворе Санкт-Петербурга тиражом 3 тыс. шт.

В тексте добавляется, что на монете серии «Космос» размещен рельефный портрет Константина Циолковского на фоне выполненных в цвете изображений космического пространства и формул, внизу по окружности — надпись «К.Э. Циолковский».

Как отмечается в пресс-релизе, на реверсе монеты серии «Изобретения России» расположено частично выполненное в цвете рельефное изображение паровоза, управляемого рабочим, на фоне заводских построек, а также имеются надписи: вверху справа по окружности — «Паровоз Черепановых», внизу — «1834».

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенский центр крови отмечен в трех номинациях премии «СоУчастие» По факту гибели жителя Каменки при монтаже камер видеонаблюдения возбуждено дело
Прокуратура потребовала устранить нарушения трудовых прав работников двух стройкомпаний «Неделя здорового сердца» стартует в Пензе 27 сентября
В Белинском районе вынесен приговор участникам жестокого нападения на пенсионера В Пензе 23 сентября будет открыта продажа билетов на «Мертвые души»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама