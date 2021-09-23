Умер тренер спортшколы №1 Сергей Столов Общество

Пенза, 23 сентября 2021. PenzaNews. Тренер спортивной школы №1 города Пензы Сергей Столов скончался на 69-м году жизни в минувшую среду, 22 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Пензенской области.

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«Коллектив министерства физической культуры и спорта Пензенской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Викторовича», — отмечается в тексте.

В нем напоминается, что Сергей Столов родился в Душанбе 25 августа 1953 года, в 1990-м переехал в Пензу, по 2000-й был главным тренером команды мастеров «Спартак», с 2003-го работал тренером команды мастеров «Союз» в Заречном, в 2006–2009 возглавлял ДЮЦ «Орленок», в 2009–2013 трудился специалистом по кадрам в ДОЦ «Спутник», а с 2013-го занимал должность тренера в спортшколе №1.

«Столов Сергей Викторович вел активную работу по пропаганде баскетбола в городе Пензе и Пензенской области: работал со спортсменами, проводил семинары для учителей физической культуры и тренеров, организовывал и проводил мастер-классы по баскетболу для жителей города. На протяжении 8 лет Столов Сергей Викторович был главным судьей соревнований по баскетболу, проводимых в Пензе, занимался подготовкой юных судей», — сказано в некрологе.

В нем уточняется, что церемония прощания с Сергеем Столовым состоится в спортцентре «Юность» на улице Гагарина в предстоящую пятницу, 24 сентября, в 11.00.