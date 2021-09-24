Глава Пензы отметил притягательность центра города для молодежи Общество

Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Центр Пензы стал притягательным для молодежи благодаря работам по благоустройству общественных территорий, проведенным за последние несколько лет по программе формирования современной городской среды. Такое мнение выразил глава Пензы, член фракции «Единая Россия» в гордуме Владимир Мутовкин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Посмотрите, насколько притягательным сейчас — для нашей молодежи в первую очередь — стал центр. Вечером тут, особенно по выходным, просто не пробиться: и на площади Ленина, и на [улице] Московской, и на Фонтанной площади», — отметил он в ходе 27-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 24 сентября.

Владимир Мутовкин добавил, что работа по приведению общественных территорий в надлежащий вид должна быть продолжена.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что состояние дворовых территорий, благоустроенных в прежние годы по программе формирования современной городской среды, также вызывало массу положительных откликов у жителей.