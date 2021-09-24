EN
21:37:06 Пятница, 24 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура проверит информацию о нарушениях в пензенском санатории имени Володарского

16:31 | 24.09.2021 | Общество

Печать

Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Прокуратура проверит информацию о нарушениях в лечебно-профилактическом учреждении «Санаторий имени В.В. Володарского». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Прокуратура проверит информацию о нарушениях в пензенском санатории имени Володарского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с публикациями в средствах массовой информации сведений о нарушении прав работников ЛПУ «Санаторий имени В.В. Володарского» и иных лиц прокуратурой Пензенской области организована проверка», — сказано в пресс-релизе.

«В ходе нее будет дана оценка соблюдения требований закона, приняты меры реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — добавляется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Назван новый срок начала работ по мощению улицы Московской в Пензе В Пензе депутаты не поддержали введение запрета на использование покрышек для благоустройства
Глава Пензы отметил притягательность центра города для молодежи Краснов выступил за баланс в вопросе благоустройства дворов и общественных территорий
Смирнов считает приоритетным благоустройство дворовых территорий, а не общественных Группа компаний Aviagen планирует построить комбикормовый завод в Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама