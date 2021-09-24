Прокуратура проверит информацию о нарушениях в пензенском санатории имени Володарского Общество

Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Прокуратура проверит информацию о нарушениях в лечебно-профилактическом учреждении «Санаторий имени В.В. Володарского». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«В связи с публикациями в средствах массовой информации сведений о нарушении прав работников ЛПУ «Санаторий имени В.В. Володарского» и иных лиц прокуратурой Пензенской области организована проверка», — сказано в пресс-релизе.

«В ходе нее будет дана оценка соблюдения требований закона, приняты меры реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности», — добавляется в тексте.