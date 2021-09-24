В Пензе депутаты не поддержали введение запрета на использование покрышек для благоустройства Общество

Пенза, 24 сентября 2021. PenzaNews. Депутаты гордумы не поддержали предложение о внесении изменений в правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в Пензе, одно из которых предусматривало введение запрета на использование отходов производства и потребления, в том числе автомобильных покрышек, для благоустройства территорий и организации клумб.

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Данный вопрос был рассмотрен в ходе 27-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 24 сентября. В качестве докладчика по нему выступил исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Пензы Вадим Фейгин.

Тема изменения правил благоустройства вызвала бурное обсуждение среди депутатов.

«Мне очень странно слышать, что за покрышки, которые на своем земельном участке установили граждане, мы их будем ругать», — отметил руководитель фракции КПРФ в пензенской гордуме Александр Смирнов.

В свою очередь депутат Алексей Иванов, также входящий во фракцию КПРФ, обратил внимание на то, что жители, благоустраивая дворы собственными силами, тратят личные время и деньги, а в случае внесения изменений в правила благоустройства им за это будет грозить наказание.

«Никакой альтернативы для жителей нет», — констатировал он.

В продолжение темы заместитель главы Пензы, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Зиновьев напомнил, что попытки убрать покрышки из дворов предпринимались в период работы Николая Заводовского в должности вице-мэра, причем тогда это привело к конфликту.

Юрий Зиновьев указал на то, что, как и в то время, сейчас денег на оформление дворов и установку каких-либо ограждений не выделяется.

«Мы-то как городская администрация, мы как депутаты что сделаем, если уберем эти покрышки, которыми люди ограждают наши же детские площадки, которые мы устанавливаем на муниципальной земле? Мы-то взамен им что-то будем давать? Вот этот тоже возникает вопрос», — сказал он.

Помимо этого, депутаты высказали замечания относительно других предлагаемых изменений.

Итог дискуссии подвел глава Пензы, член фракции «Единая Россия» Владимир Мутовкин.

«Может быть, правила несовершенны. Возможно, здесь какие-то есть еще и недоработки, но правила, смею напомнить, прошли публичные слушания», — подчеркнул он.

Владимир Мутовкин заявил, что в случае, если обсуждаемые изменения будут внесены, никто не собирается «принимать какие-то драконовские меры» по отношению к нарушителям.

Вместе с тем, по его словам, ситуацию в сфере благоустройства необходимо менять к лучшему.

«Что касается покрышек, мое мнение четкое: [...] время покрышек прошло уже. [...] Надо придавать городу цивилизованный вид. И потом: разлагаясь, покрышки не способствуют улучшению здоровья», — отметил он.

После этого проект решения гордумы был вынесен на голосование в целом.

«Решение не принято», — огласил результат Владимир Мутовкин.