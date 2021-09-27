Мэр Пензы поздравил работников дошкольного образования с праздником Общество

Пенза, 27 сентября 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поздравил воспитателей и всех дошкольных работников с профессиональным праздником, который отмечается 27 сентября.

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«Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны дошкольного образования! Позвольте от всей души поздравить вас с профессиональным праздником! Вы выбрали очень нужную и нелегкую профессию. Не каждый решит посвятить себя самым маленьким, стать для них второй мамой, делать с ними первые шаги в жизни, учить добру, любить своих родных и близких, свой город, свою страну», — сказал мэр.

Он добавил, что в настоящее время уделяется большое внимание строительству детских садов, открытию дополнительных групп, внедрению современных педагогических практик, развитию творческих способностей дошкольников и обеспечению безопасности юных пензенцев.

«Но не менее важно, чтобы в новые детсады ребята шли с радостью, а родители были спокойны и уверены, что с ними рядом опытные и мудрые наставники. Позвольте выразить искренние слова признательности за ваш благородный труд, любовь к своей профессии. Желаю всем дальнейших успехов, здоровья, счастья, радости творчества и любви воспитанников!» — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба администрации Пензы.