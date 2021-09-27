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В Пензе 29 сентября состоится презентация фильма «Герои с берегов Суры»

15:54 | 27.09.2021 | Общество

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Пенза, 27 сентября 2021. PenzaNews. Презентация документального фильма «Герои с берегов Суры», посвященного подвигу 61-й стрелковой дивизии в первые месяцы Великой Отечественной войны, состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящую среду, 29 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В Пензе 29 сентября состоится презентация фильма «Герои с берегов Суры». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«61-я стрелковая дивизия с 1939 года дислоцировалась в Пензенской области; в ее состав входили преимущественно уроженцы региона, поэтому ее по праву можно назвать пензенской. В июле 1941 года вступила в бой в составе 63-го стрелкового корпуса на территории Рогачевского и Жлобинского районов Гомельской области в Белоруссии, где и была уничтожена почти в полном составе», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что съемки картины велись на территории России и Белоруссии в рамках проекта пензенских поисковиков «Помнить, нельзя забыть» при поддержке Фонда президентских грантов.

«В фильме использованы подлинные документы центрального архива министерства обороны РФ, российского государственного военного архива, государственного архива Пензенской области», — поясняется в сообщении.

В нем добавляется, что в день презентации также будет открыта выставка «Мир и война глазами военного фотокорреспондента».

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