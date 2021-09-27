В Пензе на маршруте №66 начали тестировать бесконтактную оплату проезда Общество

Пенза, 27 сентября 2021. PenzaNews. Тестирование бесконтактной оплаты проезда начато в одном из автобусов, курсирующих по маршруту №66 «Арбековская застава» — аэропорт» в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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В нем отмечается, что после завершения тестового периода такой способ оплаты планируется внедрить во всех автобусах №66.

«В настоящее время оплатить проезд банковской картой можно на всех 52 троллейбусах», — напоминается в тексте.

В сообщении добавляется, что произвести оплату можно как с использованием карт платежных систем «Мир», Visa и MasterCard, так и с помощью мобильных устройств, на которых установлены приложения Mir Pay, Google Pay и Samsung Pay.

«Сервис безналичной оплаты проезда в троллейбусах города реализовали Национальная система платежных карт (НСПК), транспортный оператор Пензы — ООО «Пенза Карт» и компания «Удобный маршрут», — уточняется в тексте.

В нем подчеркивается, что до конца года планируется включить оплату проезда банковскими картами во всех транспортных средствах, подключенных к автоматизированной системе компании «Пенза Карт».

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Пензы, автобусный маршрут №66 обслуживает ООО «Дилижанс авто 1». Стоимость проезда составляет 27 рублей.