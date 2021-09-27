EN
22:19:56 Понедельник, 27 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе на маршруте №66 начали тестировать бесконтактную оплату проезда

16:38 | 27.09.2021 | Общество

Печать

Пенза, 27 сентября 2021. PenzaNews. Тестирование бесконтактной оплаты проезда начато в одном из автобусов, курсирующих по маршруту №66 «Арбековская застава» — аэропорт» в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе на маршруте №66 начали тестировать бесконтактную оплату проезда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что после завершения тестового периода такой способ оплаты планируется внедрить во всех автобусах №66.

«В настоящее время оплатить проезд банковской картой можно на всех 52 троллейбусах», — напоминается в тексте.

В сообщении добавляется, что произвести оплату можно как с использованием карт платежных систем «Мир», Visa и MasterCard, так и с помощью мобильных устройств, на которых установлены приложения Mir Pay, Google Pay и Samsung Pay.

«Сервис безналичной оплаты проезда в троллейбусах города реализовали Национальная система платежных карт (НСПК), транспортный оператор Пензы — ООО «Пенза Карт» и компания «Удобный маршрут», — уточняется в тексте.

В нем подчеркивается, что до конца года планируется включить оплату проезда банковскими картами во всех транспортных средствах, подключенных к автоматизированной системе компании «Пенза Карт».

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Пензы, автобусный маршрут №66 обслуживает ООО «Дилижанс авто 1». Стоимость проезда составляет 27 рублей.

Новости партнеров
Читайте также
На Соборной площади Пензы временно ограничат стоянку Инаугурация губернатора, по уточненным данным, состоится в ККЗ «Пенза»
По факту смертельного ДТП под Пензой организована проверка Пензенец подозревается в краже продуктов питания на 4 тыс. рублей
Мельниченко принял участие в инаугурации Гладкова Пензенская делегация примет участие в форуме педагогов ПФО
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама