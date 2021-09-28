Ямашкин назначен прокурором Кузнецка Общество

Кузнецк, 28 сентября 2021. PenzaNews. Советник юстиции Антон Ямашкин, занимавший должность прокурора Спасского района Пензенской области, назначен прокурором Кузнецка.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ генерального прокурора РФ №886-к подписан 21 сентября.

Ямашкин Антон Сергеевич родился в Саранске в 1984 году.

В 2006 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Юриспруденция».

С ноября 2009 года проходит службу в органах прокуратуры.

Состоял в должностях помощника дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры Мордовии, помощника прокурора Ичалковского района, заместителя дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях прокуратуры республики, заместителя прокурора Зубово-Полянского района, помощника прокурора пензенской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, помощника и старшего помощника прокурора Железнодорожного района Пензы, заместителя прокурора Сердобского района, прокурора Спасского района Пензенской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором Пензенской области.

Женат, воспитывает дочь.