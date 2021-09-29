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В здании «Дизель-Арены» проведены пожарно-тактические учения

14:24 | 29.09.2021 | Общество

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Пенза, 29 сентября 2021. PenzaNews. Показные пожарно-тактические учения проведены в здании спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в Пензе в среду, 29 сентября.

В здании «Дизель-Арены» проведены пожарно-тактические учения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По легенде, на временной сцене, расположенной на центральной ледовой арене, которая вмещает до 5,5 тыс. зрителей, произошел пожар.

Незамедлительно к месту условного происшествия прибыли расчеты всех городских пожарно-спасательных подразделений, службы жизнеобеспечения, медработники и сотрудники полиции.

Были сформированы звенья газодымозащитной службы, которые приступили к ликвидации «пожара» и поиску людей. Спасение условных пострадавших осуществлялось, в частности, с помощью автолестницы и коленчатого подъемника.

Согласно поступившей в ходе учений дополнительной вводной, у одного из звеньев газодымозащитной службы закончился воздух. В итоге действия по спасению представителей этого звена завершились успешно: они были выведены на воздух и переданы медработникам.

Комментируя журналистам результаты учений, начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова сообщила, что поставленные цели достигнуты, полученные вводные отработаны.

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