В зоозаказнике «Сосновоборский» выявлены нарушения природоохранного законодательства Общество

Пенза, 30 сентября 2021. PenzaNews. Нарушения законодательства выявлены на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Сосновоборский» в Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минлесхоза региона, неизвестные лица обустроили вышку на дереве и яму с нефтепродуктами вблизи подкормочных площадок для привлечения диких копытных животных.

«Создание вышеуказанных объектов является грубейшим нарушением природоохранного законодательства, регулирующего особый режим охраны заказников», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что злоумышленникам грозит административная ответственность по ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях» и ст. 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан».

«В настоящее время руководством центра особо охраняемых территорий и акваторий Пензенской области проводится проверка с привлечением к ответственности должностных лиц, не предотвративших данные правонарушения», — говорится в пресс-релизе.