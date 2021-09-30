В выходные на набережной «Спутника» будут организованы файер-шоу, концерт и ярмарка Общество

Пенза, 30 сентября 2021. PenzaNews. Развлекательная программа ждет жителей и гостей микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящие выходные, 2 и 3 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальных аккаунтах микрорайона в социальных сетях.

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Из него следует, что в субботу на набережной будут организованы файер-шоу и концерт.

«Хедлайнер — заслуженная артистка Пензенской области Марта Серебрякова», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что завершающим аккордом мероприятия станет фейерверк.

«В воскресенье [состоится] сезонная ярмарка», — сказано в сообщении.

В нем указано, что, помимо продукции сельского хозяйства, посетители смогут приобрести изделия народных промыслов.

В тексте добавляется, что также в программе мероприятия выступления русских народных коллективов, конкурсы и работа полевой кухни.