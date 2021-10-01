За нарушение масочного режима в магазинах Пензы составили более 8,4 тыс. протоколов Общество

Пенза, 1 октября 2021. PenzaNews. Сотрудники полиции составили в отношении посетителей торговых центров и магазинов Пензы за несоблюдение масочного режима 8 тыс. 404 протокола об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», с начала 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«В регионе действует режим повышенной готовности, который предписывает соблюдение масочного режима и социальной дистанции, вводит запрет на работу общепита с 23.00 до 6.00, меры безопасности в торговых объектах и на фудкортах, ограничения при проведении массовых мероприятий и ряд других мер», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что соблюдение этих требований проверятся в ходе межведомственных рейдов.