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В Пензе у посетителей торговых центров будут измерять температуру

14:04 | 01.10.2021 | Общество

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Пенза, 1 октября 2021. PenzaNews. Измерение температуры тела посетителей торговых центров будет осуществляться в Пензе с пятницы, 1 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе у посетителей торговых центров будут измерять температуру. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С сегодняшнего дня во всех объектах потребительского рынка, в том числе в крупных торгово-развлекательных центрах, будет организован «входной фильтр» с проведением контроля температуры тела посетителей и отказом в допуске лицам с ее повышенными показателями», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что также планируется проверять наличие маски.

«Необходимость введения строгого контроля вызвана ухудшением эпидситуации по коронавирусу в Пензенской области», — поясняется в сообщении.

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