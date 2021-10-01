В Пензе у посетителей торговых центров будут измерять температуру Общество

Пенза, 1 октября 2021. PenzaNews. Измерение температуры тела посетителей торговых центров будет осуществляться в Пензе с пятницы, 1 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С сегодняшнего дня во всех объектах потребительского рынка, в том числе в крупных торгово-развлекательных центрах, будет организован «входной фильтр» с проведением контроля температуры тела посетителей и отказом в допуске лицам с ее повышенными показателями», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что также планируется проверять наличие маски.

«Необходимость введения строгого контроля вызвана ухудшением эпидситуации по коронавирусу в Пензенской области», — поясняется в сообщении.