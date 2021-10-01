В Пензенской области доля граждан в возрасте 65 лет и старше превышает 19% Общество

Пенза, 1 октября 2021. PenzaNews. Доля граждан в возрасте 65 лет и старше превышает в Пензенской области 19%. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Пензастата по случаю Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября.

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«В Пензенской области наблюдается устойчивая тенденция «старения» населения. С 2011 по 2020 годы доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения увеличилась с 15% до 19,2%, что в 2,7 раза превышает установленный ООН критерий (7%) демографически старого населения», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в Пензенской области по состоянию на 1 января 2021 года из общей численности мужчин лица в возрасте 65 лет и старше составляли 13,6%, а доля женщин данной возрастной категории достигла 23,8%.

«Наибольшая доля населения в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения на 1 января 2021 года зарегистрирована в Земетчинском районе — 24,3%; меньше всего людей этого возраста в Пензенском районе — 16,9%», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что значительная доля населения в возрасте 65 лет и старше наблюдается также в Сердобском, Малосердобинском и Лунинском районах Пензенской области — 23,7%, 23,4% и 23,2% соответственно.