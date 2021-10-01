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В Пензе будет усилен контроль за ношением масок в общественном транспорте

18:03 | 01.10.2021 | Общество

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Пенза, 1 октября 2021. PenzaNews. Контроль за ношением защитных масок в общественном транспорте будет усилен в Пензе в связи с ухудшением эпидситуации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе будет усилен контроль за ношением масок в общественном транспорте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензе усилят контроль за соблюдением масочного режима на транспорте. Меры обусловлены ухудшением эпидситуации в Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что соблюдение масочного режима контролируются участниками межведомственных рейдов, водителями и кондукторами.

«В большинстве случаев граждан, которые игнорируют масочный режим, предупреждают о необходимости использования средств индивидуальной защиты. [...] Для предупреждения роста заболеваемости участники рейдов будут останавливать движение транспортных средств до тех пор, пока все пассажиры не наденут средства индивидуальной защиты. При отказе надеть медицинскую маску граждан попросят покинуть салон. Проверки пройдут по всем маршрутам общественного транспорта, в том числе в часы пик», — подчеркивается в сообщении.

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