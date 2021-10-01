В Пензенской области более 70 тыс. пенсионеров продолжают работать — ПФР Общество

Пенза, 1 октября 2021. PenzaNews. 70 тыс. 430 пожилых граждан продолжают работать после выхода на пенсию в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Пенсионного фонда России, распространенном по случаю Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября.

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«Сегодня в Пензенской области 425 тыс. 700 получателей пенсий, средний размер пенсии — 14 тыс. 555 рублей. 70 тыс. 430 пенсионеров продолжают работать и после выхода на пенсию», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что 50 тыс. 8 пенсионеров достигли возраста 80–89 лет, 6 тыс. 388 — 90–99 лет, 67 человек перешагнули 100-летний рубеж, а самой старшей жительнице региона 107 лет.

«Основная часть пенсионеров — 377 тыс. 237 человек — получают страховую пенсию, а 48 тыс. 463 — пенсию по государственному обеспечению», — уточняется в тексте.

В сообщении уточняется, что ПФР наряду с пенсиями предоставляет пожилым гражданам меры государственной поддержки в виде социальных выплат — их получают ветераны и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, герои войны и труда, их семьи.

«Кроме того, 82 жителя Пензенской области получают доплаты за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, среди них — пять Героев Социалистического Труда; 38 граждан, награжденных орденом Ленина; два человека, награжденных орденом Трудовой Славы или орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»; 35 лауреатов государственных премий СССР, государственных премий Российской Федерации (РСФСР); два чемпиона Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр», — говорится в пресс-релизе.