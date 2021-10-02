В Пензе создана студия звукозаписи для незрячих людей Общество

Пенза, 2 октября 2021. PenzaNews. Студия звукозаписи для незрячих людей обустроена в историческом здании пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

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Она располагается в комнатах, которые прежде были задействованы под хранилище.

Ранее актеры театрального кружка для незрячих людей «ПРО-Зрение» во время одного из приемов граждан обратились с просьбой о помощи в организации студии звукозаписи к главе Пензы Владимиру Мутовкину, который обсудил реализацию данного проекта с бизнесменом, бывшим депутатом гордумы Сергеем Лисоволом. Тот приобрел необходимые материалы и выделил бригаду для проведения работ. Ремонт был выполнен в короткие сроки.

Комментируя перспективы работы студии звукозаписи, актер кружка «ПРО-Зрение» Александр Люлин пояснил, что на ее базе планируется запустить специализированное интернет-радио.

«Здесь также будем записывать аудиоверсию литературного журнала «Сура», будем приглашать к нам в студию интересных людей, в том числе поэтов, бардов, специалистов по разным вопросам, будем обсуждать в прямом эфире актуальные темы. Планируем, что у нас будет действовать телефон для радиослушателей, позвонив по которому, они смогут высказать свои просьбы и предложения, кого бы в гостях они желали видеть в будущем», — цитирует Александра Люлина пресс-служба гордумы.