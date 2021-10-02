Все намеченные противопожарные мероприятия на территории лесного фонда региона выполнены Общество

Пенза, 2 октября 2021. PenzaNews. Все запланированные на 2021 год профилактические противопожарные мероприятия на землях лесного фонда, расположенных в Пензенской области, проведены в полном объеме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«Работы по созданию и уходу за минерализованными полосами выполнены на протяженности более 13 тыс. км, проведена прочистка просек [на] 171 км, реконструкция и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, [на] 60,6 км», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что установлено более 770 шлагбаумов с целью ограничения посещения лесов.

«Размещено более 570 стендов по противопожарной тематике», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что с начала пожароопасного сезона возникло 57 лесных пожаров.

«Площадь, пройденная огнем, составляет 126,1 га. Средняя площадь одного пожара — 2,2 га. Все пожары ликвидированы в день возгорания, крупные лесные пожары не допущены», — подчеркивается в тексте.