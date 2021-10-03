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Завершена реконструкция автодороги на подъезде к селу Зубрилово

12:28 | 03.10.2021 | Общество

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Пенза, 3 октября 2021. PenzaNews. Работы по реконструкции автодороги протяженностью 7,5 км на подъезде к Зубрилово Тамалинского района Пензенской области, которые были организованы по программе комплексного развития сельских территорий, завершены. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Завершена реконструкция автодороги на подъезде к селу Зубрилово

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Отремонтированная автомобильная дорога проходит через село Зубрилово. Помимо проведенных работ по усилению основания, замене искусственных сооружений, укреплению обочин, подрядная организация обустроила тротуар, проходящий по самому селу», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что к автодороге примыкает четыре населенных пункта, в которых проживают более 500 человек.

«По отремонтированной дороге курсируют школьный и рейсовый автобусы», — подчеркивается в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что выделенные в 2021 году по этой программе денежные средства позволили провести ремонт и реконструкцию 22 км автодорог к населенным пунктам.

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