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Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

13:37 | 03.10.2021 | Общество

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Пенза, 3 октября 2021. PenzaNews. Горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ будет работать с 4 по 15 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники ведомства также порекомендуют, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики.

Прием звонков будет осуществляться по телефонам, номера которых указаны на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

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