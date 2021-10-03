Роспотребнадзор запустит горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ Общество

Пенза, 3 октября 2021. PenzaNews. Горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ будет работать с 4 по 15 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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«Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники ведомства также порекомендуют, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики.

Прием звонков будет осуществляться по телефонам, номера которых указаны на сайте регионального управления Роспотребнадзора.