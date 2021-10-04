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В Пензенской области 6 октября зазвучат сирены

14:39 | 04.10.2021 | Общество

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Пенза, 4 октября 2021. PenzaNews. Электросирены будут включены в Пензенской области в среду, 6 октября, во время проверки систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области 6 октября зазвучат сирены. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 10.40 по местному времени запланирована подача сигнала «Внимание всем!» путем запуска электросирен и громкоговорителей, а также последующее замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что целью проверки является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

«МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. В текущем году аналогичные проверки уже проходили 3 марта», — отмечается в сообщении.

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