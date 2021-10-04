В Пензенской области запретили массовые мероприятия и приостановили работу фуд-кортов Общество

Пенза, 4 октября 2021. PenzaNews. Новые ограничения из-за коронавируса, предусматривающие запрет массовых мероприятий и приостановление деятельности фуд-кортов, введены в Пензенской области. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, изложенных в письме от 4 октября.

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«Подпункт 3.3 изложить в следующей редакции: «запретить проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий, если иное не установлено настоящим постановлением», — говорится в документе.

В нем добавляется, что постановление дополнено пунктом 3.3.1, согласно которому юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещено оказывать услуги на ледовых катках, детских игровых площадках, батутах и иных игровых площадках.

«Дополнить подпунктом 3.4.1 следующего содержания: «приостановить деятельность фуд-кортов, в том числе расположенных в помещениях, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, а также в помещениях, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), и прочих точек общественного питания, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), за исключением обслуживания навынос и доставки заказов», — сказано в документе.

Постановление, текст которого обнародован на сайте правительства Пензенской области, вступает в силу со дня официального опубликования.