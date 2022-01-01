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Проект Заречного по созданию тематических граффити победил в конкурсе «Росатома»

12:23 | 06.10.2021 | Общество

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Заречный, 6 октября 2021. PenzaNews. Заречный Пензенской области с проектом «Росатом в город», предусматривающий создание тематических граффити на трансформаторных подстанциях, одержал победу в конкурсе «Росатом вместе». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

Проект Заречного по созданию тематических граффити победил в конкурсе «Росатома». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данный проект по художественному оформлению трансформаторных подстанций предполагает превращение заурядных серых строений в яркие арт-объекты, которые будут не только радовать глаз горожан, но и знакомить зареченцев с различными направлениями деятельности ГК «Росатом», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что к октябрю 2022 года таким образом планируется преобразить 12 строений.

«Для реализации проекта Заречный получит финансовую поддержку от организатора конкурса — некоммерческого партнерства «Информационный альянс «Атомные города», — сказано в сообщении.

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