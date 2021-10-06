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Юрий Краснов удостоен ордена Дружбы

13:40 | 06.10.2021 | Общество

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Пенза, 6 октября 2021. PenzaNews. Руководитель реготделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», заместитель директора ГАУ «Многофункциональный молодежный центр Пензенской области» по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи Юрий Краснов удостоен ордена Дружбы.

Юрий Краснов удостоен ордена Дружбы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно указу президента России №570 от 3 октября 2021 года, государственная награда будет вручена ему за активную общественную деятельность.

В соответствии с документом, еще один представитель Пензенской области — генеральный директор ОАО «Сервис» Александр Аргаткин — отмечен за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

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