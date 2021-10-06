Интерактивный музей теплоэнергетики будет работать в Пензе до 18 октября Общество

Пенза, 6 октября 2021. PenzaNews. Передвижной интерактивный музей теплоэнергетики, который компания «Т Плюс» открыла на Юбилейной площади Пензы, будет работать до 18 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Экспозиция размещена в нескольких залах, оснащенных мультимедийным оборудованием.

В музее установлены интерактивные экраны, с которыми могут взаимодействовать посетители; действует кинотеатр в формате 4К; обустроена зона дополненной реальности. Для юных гостей имеется игровая зона.

Посещение музея является бесплатным.

Экскурсии по нему проводятся по предварительной записи. Они организованы таким образом, что вся информация подается в увлекательной форме, доступной как для взрослых, так и для детей.

Гости могут узнать, откуда берется вода в жилых домах, каков ее путь от станции до квартиры, как работает ТЭЦ и о многом другом. Также специалисты музея готовы поделиться с посетителями полезными знаниями, например, о том, как сэкономить на ежемесячных платежах за коммунальные услуги.

По мнению заместителя главы администрации Пензы Павла Якунина, подобный музей будет интересен даже тем, кто далек от сферы энергетики.

«Я уверен, что, побывав здесь, осмотрев экспозиции, люди смогут понять, что такое теплоснабжение города, кто за него отвечает, откуда в наших квартирах берется тепло. Здесь много очень полезной информации о том, как вести себя во время аварии на теплосетях, куда звонить, как быстро должны устраняться прорывы», — отметил он.

В свою очередь директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Петр Пашнин сообщил, что, открывая данный музей в Пензе, представители компании стремились рассказать жителям, что такое энергетика, и дать возможность побывать на объектах теплоснабжения.

«Гости музея могут провести здесь практически весь день, переходя из одного зала в другой», — цитирует Петра Пашнина пресс-служба компании «Т Плюс».