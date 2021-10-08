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Дачный сезон в Пензе продлен по 17 октября

12:37 | 08.10.2021 | Общество

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Пенза, 8 октября 2021. PenzaNews. Сезон дачных перевозок, который планировалось завершить в Пензе на текущей неделе, продлен по 17 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Дачный сезон в Пензе продлен по 17 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По просьбе председателей СНТ и в связи с благоприятными погодными условиями принято решение о продлении работы автобусов сезонных маршрутов до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на два дня — 16 и 17 октября», — сказано в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что в среду, 13 октября, дачные автобусы ходить не будут.

«Дачный сезон в этом году стартовал 24 апреля. Работа дачных автобусов организована по 21 сезонному маршруту. По состоянию на 8 октября 2021 года дачными автобусами перевезено 298 тыс. 645 человек», — отмечается в сообщении.

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