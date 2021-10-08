Названы продукты, которые в Пензенской области стоят дешевле, чем в других регионах ПФО Общество

Пенза, 8 октября 2021. PenzaNews. Перечень продуктов питания, цены на которые в Пензенской области являются минимальными в Приволжском федеральном округе, размещен на сайте министерства сельского хозяйства региона.

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«По официальной информации, в регионе самые дешевые в округе: колбаса вареная, стоимость 1 кг — 321 рубль 14 копеек; рыба мороженая неразделанная, цена за 1 кг — 157 рублей 74 копейки; сахар-песок, цена за 1 кг — 46 рублей 44 копейки. Также в Пензенской области зафиксированы минимальные потребительские цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, стоимость 1 кг — 46 рублей 75 копеек; лук репчатый, стоимость 1 кг — 25 рублей 49 копеек; морковь, стоимость 1 кг — 33 рубля 51 копейка», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что Пензенская область занимает второе место в ПФО по уровню цен на подсолнечное масло, маргарин, молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5–3,2%, сыры сычужные твердые и мягкие, а также картофель.

«Третье место у региона по стоимости масла сливочного, творога жирного, соли поваренной пищевой, крупы гречневой-ядрицы, яблок. На четвертом месте Пензенская область [находится] с ценами на яйца куриные, вермишель, капусту белокочанную свежую», — отмечается в сообщении.