В Пензе будет открыт кадровый центр «Работа России» Общество

Пенза, 11 октября 2021. PenzaNews. Кадровый центр «Работа России» будет открыт в Пензе на базе городского центра занятости населения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

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«В настоящее время проходит комплексная модернизация органов службы занятости Российской Федерации. В Пензенской области в текущем году осуществляется модернизация флагманского центра занятости населения города Пензы, на базе которого в дальнейшем будет создан кадровый центр нового типа «Работа России», использующий новые технологии», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 11 октября.

Алексей Качан добавил, что капитальный ремонт помещений будет завершен до конца 2021 года.

«Здесь будет разделен поток работодателей и клиентов службы занятости — от крупных корпораций, запрашивающих высококвалифицированных работников, до представителей малого и среднего бизнеса, которым нужны неквалифицированные кадры. К каждому работодателю будет применен индивидуальный подход. Весь инструмент закона «О занятости [населения в Российской Федерации]» будет использован для обеспечения кадровых потребностей предприятий и организаций», — отметил врио министра.

По его словам, на прошлой неделе для специалистов были организованы тренинги по теме клиентоориентированности, а в ноябре запланировано обучение руководителей крупных центров занятости на тему «Трансформация центров занятости населения» на базе РАНХиГС.

«Полученные знания руководители смогут применить при обучении уже сотрудников центров занятости», — пояснил он.

Алексей Качан уточнил, что в 2022 году, как ожидается, комплексная модернизация затронет всю сеть органов службы занятости Пензенской области.