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В Кузнецке прокуратура предостерегла застройщика от несанкционированного строительства

10:37 | 12.10.2021 | Общество

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Кузнецк, 12 октября 2021. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области направила директору ООО «Арт-Строй» предостережение о недопустимости нарушений закона и наступлении ответственности за незаконные действия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

В Кузнецке прокуратура предостерегла застройщика от несанкционированного строительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что застройщик получил в администрации города разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка для многоэтажной жилой застройки. Однако этот земельный участок входит в зону подтопления территории Кузнецка водами весеннего половодья реки Труев, в связи с чем имеет особые условия использования территории», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, как показала проведенная проверка, территория земельного участка огорожена, на ней вырыт котлован глубиной около 3 метров, его дно выровнено и засыпано песком, неподалеку установлена емкость для цементной смеси, имеются иные признаки подготовки к возведению многоэтажного жилого объекта без обеспечения его инженерной защиты от подтопления и в отсутствие разрешения на осуществление строительства.

В сообщении подчеркивается, что ситуация остается на контроле прокуратуры.

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