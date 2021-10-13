В Кузнецке в 2022 году по программе формирования комфортной среды благоустроят три двора Общество

Кузнецк, 13 октября 2021. PenzaNews. Три дворовые территории и одну общественную планируется благоустроить в Кузнецке Пензенской области в 2022 году в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«В настоящее время на дворовые территории многоквартирных домов [по адресам]: улица Первомайская, 11; улица Леваневского, 2В; улица Островского, 1, разрабатывается проектная документация, далее она будет направлена в ГАУ «РЦЭЦС» Пензенской области для проведения экспертизы сметной стоимости. После получения положительного заключения экспертизы будет объявлен аукцион по отбору подрядной организации для выполнения работ по благоустройству», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что также для благоустройства выбрана территория на улице Октябрьской, прилегающая к памятнику воинам, погибшим в локальных конфликтах.