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В Кузнецке в 2022 году по программе формирования комфортной среды благоустроят три двора

13:16 | 13.10.2021 | Общество

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Кузнецк, 13 октября 2021. PenzaNews. Три дворовые территории и одну общественную планируется благоустроить в Кузнецке Пензенской области в 2022 году в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В Кузнецке в 2022 году по программе формирования комфортной среды благоустроят три двора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время на дворовые территории многоквартирных домов [по адресам]: улица Первомайская, 11; улица Леваневского, 2В; улица Островского, 1, разрабатывается проектная документация, далее она будет направлена в ГАУ «РЦЭЦС» Пензенской области для проведения экспертизы сметной стоимости. После получения положительного заключения экспертизы будет объявлен аукцион по отбору подрядной организации для выполнения работ по благоустройству», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что также для благоустройства выбрана территория на улице Октябрьской, прилегающая к памятнику воинам, погибшим в локальных конфликтах.

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