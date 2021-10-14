В Пензенской области ввели QR-коды для посещения ресторанов и кафе Общество

Пенза, 14 октября 2021. PenzaNews. Система QR-кодов введена для посещения предприятий общественного питания в Пензенской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Мельниченко в минувшую среду, 13 октября.

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«Внести в постановление губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» (с последующими изменениями) изменение, дополнив пункт 14 подпунктом 14.14 следующей редакции: «4.14. обеспечение допуска в точки общественного питания, за исключением фуд-кортов и точек общественного питания, указанных в подпункте 3.4.1 пункта 3 настоящего постановления, граждан по предъявлению QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

«Предъявление QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией лицам, не достигшим 18 лет, не требуется», — добавляется в нем.