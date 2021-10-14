EN
10:39:25 Четверг, 14 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области ввели QR-коды для посещения ресторанов и кафе

09:35 | 14.10.2021 | Общество

Печать

Пенза, 14 октября 2021. PenzaNews. Система QR-кодов введена для посещения предприятий общественного питания в Пензенской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Мельниченко в минувшую среду, 13 октября.

В Пензенской области ввели QR-коды для посещения ресторанов и кафе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Внести в постановление губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» (с последующими изменениями) изменение, дополнив пункт 14 подпунктом 14.14 следующей редакции: «4.14. обеспечение допуска в точки общественного питания, за исключением фуд-кортов и точек общественного питания, указанных в подпункте 3.4.1 пункта 3 настоящего постановления, граждан по предъявлению QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

«Предъявление QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией лицам, не достигшим 18 лет, не требуется», — добавляется в нем.

Новости партнеров
Читайте также
В Заречном приступили к консервации фонтанов Поддельное водительское удостоверение изъято в Башмаковском районе
Диспетчерская «Горводоканала» начнет принимать сообщения о проблемах через мессенджеры Житель Пензы обвиняется в убийстве соседа
В Пензенской области пройдут мероприятия, посвященные Дню отца В Кузнецке в 2022 году по программе формирования комфортной среды благоустроят три двора
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама