Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект года»

Организатором этапа конкурса выступил центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), действующий на базе Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, при поддержке министерства экономического развития и промышленности региона.
Как сообщается на сайте ЦИСС, к участию в конкурсе приглашаются зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Пензенской области организации и ИП, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства, а также социально ориентированные НКО.
Планируется, что по итогам конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства будут определены лучшие проекты в сферах поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья; соцобслуживания; дополнительного образования и воспитания детей; здорового образа жизни, физкультуры и спорта; социального туризма; разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества; обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в соцсопровождении.
Среди субъектов некоммерческого сектора выберут лучшие проекты, направленные на решение проблем в области ухода за пожилыми людьми, в сферах допобразования и воспитания детей, соцобслуживания, развития городских и сельских территорий.
Победители регионального этапа будут награждены дипломами и сертификатами на обучение или продвижение продукции и услуг, а также получат право представлять Пензенскую область на всероссийском этапе конкурса.
Конкурс «Лучший социальный проект года» проводится с 2015 года Российским государственным социальным университетом при поддержке Минэкономразвития РФ.
Является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей».
Основные цели конкурса — поиск, выявление и популяризация лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно полезных целей.
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