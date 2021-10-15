Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект года» Общество

Пенза, 15 октября 2021. PenzaNews. Прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» стартовал в Пензенской области.

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Он продлится по 10 ноября.

Организатором этапа конкурса выступил центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), действующий на базе Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, при поддержке министерства экономического развития и промышленности региона.

Как сообщается на сайте ЦИСС, к участию в конкурсе приглашаются зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Пензенской области организации и ИП, реализующие проекты в сфере социального предпринимательства, а также социально ориентированные НКО.

Планируется, что по итогам конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства будут определены лучшие проекты в сферах поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья; соцобслуживания; дополнительного образования и воспитания детей; здорового образа жизни, физкультуры и спорта; социального туризма; разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества; обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в соцсопровождении.

Среди субъектов некоммерческого сектора выберут лучшие проекты, направленные на решение проблем в области ухода за пожилыми людьми, в сферах допобразования и воспитания детей, соцобслуживания, развития городских и сельских территорий.

Подать заявку на участие можно на сайте конкурса .

Победители регионального этапа будут награждены дипломами и сертификатами на обучение или продвижение продукции и услуг, а также получат право представлять Пензенскую область на всероссийском этапе конкурса.

Конкурс «Лучший социальный проект года» проводится с 2015 года Российским государственным социальным университетом при поддержке Минэкономразвития РФ.

Является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Основные цели конкурса — поиск, выявление и популяризация лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно полезных целей.