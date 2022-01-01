Сроки реконструкции Московской оказались сдвинуты из-за замены коммуникаций Общество

Пенза, 15 октября 2021. PenzaNews. Сроки реконструкции улицы Московской в Пензе оказались сдвинуты из-за необходимости проведения дополнительных работ по замене инженерных коммуникаций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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«В настоящее время сроки реконструкции сдвинулись: при перекладке сетей появилась необходимость по замене дополнительного объема коммуникаций, что повлекло за собой внесение изменений в проектную документацию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по левой стороне улицы, если смотреть в направлении Соборной площади, ведутся работы по занижению уровня тепловой камеры, по правой осуществляется мощение гранитной плиткой.

В сообщении приводятся слова вице-мэра Магомеда Агамагомедова, который указал на необходимость завершения к окончанию осеннего периода правой части, ее открытия для жителей и обустройства подходов к жилым домам.

«Зимой мощение проводить нецелесообразно, поэтому данные мероприятия на левой и центральной частях объекта продолжатся весной 2022 года», — поясняется в тексте.

В нем обращается внимание на то, что на улице Московской намечено убрать аварийные и сухие деревья.

«Три были снесены весной. Еще три небольших деревца заменят на крупномеры и пересадят в другое место. Кроме того, планируется провести опиловку порядка десяти насаждений в связи с их неудовлетворительным состоянием», — уточняется в сообщении.

В тексте напоминается, что, как сообщалось ранее, на улице Московской будет дополнительно высажено 70 деревьев, в итоге всего их будет насчитываться примерно 120.