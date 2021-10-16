Пензенская область присоединилась к акции «Сохраним лес» Общество

Пенза, 16 октября 2021. PenzaNews. Пензенская область присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес», организованной в рамках национального проекта «Экология» по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства.

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«Центральное мероприятие состоялось на территории села Кондоль Пензенского района в Ермоловском-Степном участковом лесничестве. Впервые был произведен посев 100 кг желудей дуба черешчатого на площади 1 га, в дальнейшем будет выращено более 5 тыс. дубов», — говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В нем отмечается, что для участников акции был проведен мастер-класс, в ходе которого было показано, как правильно производить посев желудей дуба.

«До конца октября в рамках данной акции в лесничествах на землях лесного фонда планируется провести посадку и дополнение лесных культур на площади 27 га. Будет высажено около 50 тыс. штук посадочного материала древесно-кустарниковых пород», — добавляется в тексте.