EN
11:59:32 Суббота, 16 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область присоединилась к акции «Сохраним лес»

09:00 | 16.10.2021 | Общество

Печать

Пенза, 16 октября 2021. PenzaNews. Пензенская область присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес», организованной в рамках национального проекта «Экология» по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства.

Пензенская область присоединилась к акции «Сохраним лес»

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

«Центральное мероприятие состоялось на территории села Кондоль Пензенского района в Ермоловском-Степном участковом лесничестве. Впервые был произведен посев 100 кг желудей дуба черешчатого на площади 1 га, в дальнейшем будет выращено более 5 тыс. дубов», — говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В нем отмечается, что для участников акции был проведен мастер-класс, в ходе которого было показано, как правильно производить посев желудей дуба.

«До конца октября в рамках данной акции в лесничествах на землях лесного фонда планируется провести посадку и дополнение лесных культур на площади 27 га. Будет высажено около 50 тыс. штук посадочного материала древесно-кустарниковых пород», — добавляется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе в декларациях глав управлений и директоров учреждений выявлены недостоверные сведения Автопарк учреждений здравоохранения Пензенской области пополнили новые автомобили
Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект года» В Пензенской области за сутки подтверждено 312 случаев заражения коронавирусом
В Пензе мужчина заплатил 21 тыс. рублей за интимные услуги, но не получил их «Дамате» приобрела комбикормовый завод в Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама