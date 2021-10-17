Мельниченко поздравил работников дорожного хозяйства с праздником Общество

Пенза, 17 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается в третье воскресенье октября.

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«Ваша отрасль по праву входит в число стратегических, ее значение для жизнедеятельности страны и благополучия ее граждан трудно переоценить. От развития транспортной инфраструктуры во многом зависят инвестиционная привлекательность региона, укрепление его связей со стратегическими партнерами в странах ближнего и дальнего зарубежья, функционирование внутреннего рынка, производства, бизнеса и социальной сферы», — сказал глава региона.

Он добавил, что строительство современных автомагистралей, транспортных развязок, мостов и других сооружений, ремонт уже существующих, обеспечение бесперебойного и безопасного движения на дорогах, формирование комфортной среды являются приоритетными направлениями деятельности.

«В этот торжественный день выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестный труд, достойные показатели в работе, весомый вклад в укрепление социально-экономического потенциала Пензенской области! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.