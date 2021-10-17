В Пензе пройдет выставка, посвященная Спрыгину Общество

Пенза, 17 октября 2021. PenzaNews. Выставка, посвященная ботанику, исследователю природы, одному из основоположников природоохранного дела в России Ивану Спрыгину, начнет работу в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящий вторник, 19 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В экспозиции представлены уникальные печатные документы из фонда областной библиотеки первой трети ХХ века. Среди них любой ценитель природы родного края может найти прижизненные издания научных трудов ученого и ознакомиться с ними», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что выставка иллюстрирована копиями фотографий, рассказывающих историю жизни Ивана Спрыгина, его семьи и близких по духу людей.

«Статьи из периодических изданий содержат информацию о ботаническом саде города Пензы, заповедных территориях малой родины и деятельности Спрыгина Ивана Ивановича как краеведа», — сказано в сообщении.