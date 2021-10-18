25 сотрудников пензенского УФСИН наказаны за недостоверные сведения в справках о доходах Общество

Пенза, 18 октября 2021. PenzaNews. 25 сотрудников управления ФСИН России по Пензенской области привлечены к дисциплинарной ответственности за недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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В нем уточняется, что нарушения законодательства о противодействии коррупции были выявлены в ходе плановой прокурорской проверки.

«Сотрудниками ведомства в справках не отражались доходы в виде пособия по временной нетрудоспособности, доходы супругов от коммерческих организаций, доход от продажи транспортных средств, сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и банковских счетах», — сказано в тексте.