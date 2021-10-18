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Информация о рубке деревьев в Ахунах передана в правоохранительные органы — мэрия

18:01 | 18.10.2021 | Общество

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Пенза, 18 октября 2021. PenzaNews. Информация о несанкционированной рубке деревьев в микрорайоне Ахуны города Пензы передана в правоохранительные органы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Информация о рубке деревьев в Ахунах передана в правоохранительные органы — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ранее подрядной организацией, осуществляющей текущее содержание городских лесов, в ходе ежедневного патрулирования в районе улицы Коннозаводской были выявлены аварийные сухостойные деревья, угрожающие своим падением здоровью и жизни граждан, а также причинением материального ущерба имуществу. В рамках муниципального контракта в октябре текущего года были проведены работы по их опиловке, в результате спилено четыре старых дерева», — сказано в тексте.

«Разрешения на рубку иных зеленых насаждений в этом микрорайоне не выдавалось, в связи с чем сотрудники управления ЖКХ города направили обращение в правоохранительные органы», — добавляется в сообщении.

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