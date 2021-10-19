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Умер Альберт Софийский

14:32 | 19.10.2021 | Общество

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Пенза, 19 октября 2021. PenzaNews. Ветеран пензенского здравоохранения Альберт Софийский умер на 86-м году жизни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Умер Альберт Софийский. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Родился Альберт Маркович 10 апреля 1936 года. После окончания Куйбышевского медицинского института по направлению прибыл на работу в участковую больницу села Наскафтым Шемышейского района. С 1961 по 1970 годы — главный врач и врач-хирург этой больницы. Почти 60 лет назад в рабочем поселке Шемышейка был построен новый двухэтажный корпус на 180 коек, туда Альберт Маркович пришел на службу в числе других талантливых врачей, и с июля 1970 года по 1974 год он проработал там главным врачом», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что после переезда с супругой-врачом и тремя детьми в Пензу Альберт Софийский трудился в клинической больнице №5, а с июля 1985 года был заведующим открывшейся там поликлиники №3.

«По воспоминаниям коллег, Альберт Маркович был человеком жизнерадостным, активно участвовал в общественной жизни медучреждения, пел в хоре. Таким запомнили его коллеги, таким будут помнить его многочисленные пациенты», — сказано в тексте.

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