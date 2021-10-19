Предлагается предусмотреть возможность присваивать звание почетного гражданина региона посмертно Общество

Пенза, 19 октября 2021. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий возможность присваивать звание «Почетный гражданин Пензенской области» посмертно одному лицу в год, внесен на рассмотрение Законодательного собрания региона.

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«C целью увековечивания памяти лиц, имеющих особые заслуги перед Пензенской областью, настоящим проектом закона предлагается предусмотреть присвоение звания «Почетный гражданин Пензенской области» посмертно», — говорится в пояснительной записке за подписью начальника управления государственной службы и кадров правительства региона Ольги Карпиной.

В нем добавляется, что в случае принятия законопроекта в бюджете Пензенской области потребуется ежегодно предусматривать дополнительно 100 тыс. рублей на осуществление единовременной денежной выплаты членам семьи лица, удостоенного звания почетного гражданина.