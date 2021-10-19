EN
21:39:30 Вторник, 19 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Предлагается предусмотреть возможность присваивать звание почетного гражданина региона посмертно

16:26 | 19.10.2021 | Общество

Печать

Пенза, 19 октября 2021. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий возможность присваивать звание «Почетный гражданин Пензенской области» посмертно одному лицу в год, внесен на рассмотрение Законодательного собрания региона.

Предлагается предусмотреть возможность присваивать звание почетного гражданина региона посмертно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«C целью увековечивания памяти лиц, имеющих особые заслуги перед Пензенской областью, настоящим проектом закона предлагается предусмотреть присвоение звания «Почетный гражданин Пензенской области» посмертно», — говорится в пояснительной записке за подписью начальника управления государственной службы и кадров правительства региона Ольги Карпиной.

В нем добавляется, что в случае принятия законопроекта в бюджете Пензенской области потребуется ежегодно предусматривать дополнительно 100 тыс. рублей на осуществление единовременной денежной выплаты членам семьи лица, удостоенного звания почетного гражданина.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе за 8 месяцев выдано 61 разрешение на возведение объектов капстроительства Умер Альберт Софийский
В Белинском районе выявлен факт незаконной рубки деревьев 2022-й объявлен в «РКС» Годом Пензы
В Пензенской области за сутки подтверждено 322 случая заражения коронавирусом В больнице Нижнего Ломова завершен ремонт педиатрического отделения
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама