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Мельниченко принял участие во всероссийской переписи населения

14:17 | 20.10.2021 | Общество

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Пенза, 20 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие во всероссийской переписи населения, воспользовавшись единым порталом госуслуг.

Мельниченко принял участие во всероссийской переписи населения

Фото: Pnzreg.ru

Он призвал жителей региона последовать его примеру.

«С 15 октября по 14 ноября проходит всероссийская перепись населения. В связи с высоким уровнем заболеваемости ковидом лучше, конечно, перепись пройти в электронном виде. Для этого надо воспользоваться сайтом госуслуг», — сказал глава региона.

По словам Олега Мельниченко, данные, полученные в ходе переписи, позволят представителям власти планировать программы социально-демографического и социально-экономического развития.

«Поэтому призываю всех пройти перепись населения, и лучше всего пройти ее в дистанционном виде», — добавил губернатор.

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