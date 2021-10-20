Мельниченко принял участие во всероссийской переписи населения Общество

Пенза, 20 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие во всероссийской переписи населения, воспользовавшись единым порталом госуслуг.

Фото: Pnzreg.ru

Он призвал жителей региона последовать его примеру.

«С 15 октября по 14 ноября проходит всероссийская перепись населения. В связи с высоким уровнем заболеваемости ковидом лучше, конечно, перепись пройти в электронном виде. Для этого надо воспользоваться сайтом госуслуг», — сказал глава региона.

По словам Олега Мельниченко, данные, полученные в ходе переписи, позволят представителям власти планировать программы социально-демографического и социально-экономического развития.

«Поэтому призываю всех пройти перепись населения, и лучше всего пройти ее в дистанционном виде», — добавил губернатор.